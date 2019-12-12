12.12.2019 | 13:44

Глава Минтруда Максим Топилин на совещании президента России с членами правительства в среду, 11 декабря, раскрыл подробности перехода на электронные трудовые книжки. По его словам, он будет носить добровольный характер и россияне смогут сохранить бумажную версию документа, сообщает ТАСС.

«Это исключительно добровольная история. Каждый работник решит, какой способ учета сведений о трудовой деятельности он для себя изберет», - отметил министр. По его словам, россияне смогут принять решение, переходить им на электронные трудовые книжки или нет, начиная с 2020 года.

Ранее сообщалось, что использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение.

В начале декабря Госдума в окончательном чтении приняла закон об электронных трудовых книжках, согласно которому работодатели с января 2021 года смогут в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого сотрудника. Сведения в Пенсионный фонд будут поступать в онлайн-режиме. Для перехода на новую систему он должен подать письменное заявление.