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В стране и мире | Появились подробности пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

12.12.2019|11:33
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Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском пострадали три человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Площадь пожара на крейсере выросла до 120 квадратных метров. По данным собеседника агентства, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Он рассказал, что три человека пропали без вести — они находились в трюме, с ними не удается установить связь.

По предварительным данным, пожар произошел из-за сварочных работ, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

О пожаре на крейсере Адмирал Кузнецов стало известно ранее 12 декабря. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. В настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.12.2019 11:46|

в мирное время а если война позор

Гость|12.12.2019 11:52|

да продайте его китайцам на чермет

Гость|12.12.2019 12:39|

Три дня назад президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов оправдывался за срыв ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов». Сегодня корабль сгорел, что позволит ОСК не сдавать работу в срок. Прошлой осенью на крейсер благодаря друзьям Рахманова упал кран, затонул уникальный плавдок и образовалась «дырка 4 на 5 метров» . До того кадровый сотрудник британской Ernst & Young Алексей Рахманов провалил сдачу ледоколов «Обь», «Александр Санников», «Андрей Вилькицкий», сорвал контракты c «Атомфлотом» и «Газпромом». После чего остался в должности и получил орден Александра Невского из рук Путина

Гость|12.12.2019 12:43|

Сдайте это плавучее позорище в чермет.

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