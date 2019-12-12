12.12.2019 | 11:33

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» под Мурманском пострадали три человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Площадь пожара на крейсере выросла до 120 квадратных метров. По данным собеседника агентства, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Он рассказал, что три человека пропали без вести — они находились в трюме, с ними не удается установить связь.

По предварительным данным, пожар произошел из-за сварочных работ, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

О пожаре на крейсере Адмирал Кузнецов стало известно ранее 12 декабря. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. В настоящее время крейсер стоит на ремонте в доке.