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В стране и мире | Полиция проверит видео с матерящимся российским мэром

12.12.2019|10:27
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Полиция и прокуратура начали проверки после публикации в сети видео с мэром Липецка Евгенией Уваркиной, матерящейся в адрес строителей. Об этом РИА Новости сообщили в ведомствах.

С заявлениями по поводу ролика в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета ранее обратился депутат областного совета Олег Хомутинников. Он требовал наказать чиновницу за административное правонарушение и «как минимум» оштрафовать, пишет GOROD48.ru.

Резонансная видеозапись была сделана Уваркиной во время посещения реконструируемого городского парка. Она возмутилась, что многих строителей не было на рабочих местах, записала обращение и прислала им в чат в WhаtsАрр. «Это ****** [неприемлемо]. Никто, ***** [черт подери], мусор не убирает. (...) 20-го числа сдача, ***** [понимаете], 20-го числа сдача! В понедельник - губернатор», - сказала она.

Позже мэр отреагировала на публикацию ролика, указав на то, что это была личная беседа и она никого не оскорбляла. В администрации региона заявили, что не будут давать оценку случившемуся.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.12.2019 10:43|

Мэр-молодец!

Так им и надо!

Сразу видно,что неравнодушна к делу!

А этот,депутат-блоггер,балабол!

Дмитрий Н. Мотовилов|12.12.2019 10:48|

Правильный мэр. И жаль, что не врезала бездельникам в парке.

Имя: Гость
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