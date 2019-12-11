11.12.2019 | 16:45

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести альтернативные Олимпийские игры в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Матвиенко заявила о кризисе институтов мирового спорта, комментируя санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Она посчитала, что Россия может устроить собственные Игры, так как у страны есть опыт проведения крупных международных соревнований.

9 декабря Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. Такое решение было принято исполкомом WADA. Отечественные спортсмены смогут участвовать в международных турнирах только под нейтральным флагом.

Российские спортсмены уже лишались права выступать на Олимпиаде под флагом страны. Так, на Игры в Пхенчхане в 2018 году поехала команда «олимпийских атлетов из России». Для отстраненных от Олимпиады атлетов были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили автомобили BMW.