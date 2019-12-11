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В стране и мире | В России задумались о проведении альтернативных Олимпийских игр

11.12.2019|16:45
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести альтернативные Олимпийские игры в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Матвиенко заявила о кризисе институтов мирового спорта, комментируя санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Она посчитала, что Россия может устроить собственные Игры, так как у страны есть опыт проведения крупных международных соревнований.

9 декабря Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. Такое решение было принято исполкомом WADA. Отечественные спортсмены смогут участвовать в международных турнирах только под нейтральным флагом.

Российские спортсмены уже лишались права выступать на Олимпиаде под флагом страны. Так, на Игры в Пхенчхане в 2018 году поехала команда «олимпийских атлетов из России». Для отстраненных от Олимпиады атлетов были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили автомобили BMW.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.12.2019 16:50|

Не смешила бы людей

Гость|11.12.2019 17:03|

А что? Можно попилить .И попилят.

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