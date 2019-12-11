11.12.2019 | 12:47

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело девушки со связанными ногами и пробитой головой, завернутое в одеяло, обнаружили на балконе квартиры бабушка с дедушкой. 20-летняя Анна не выходила на связь с выходных, в последний раз дедушка, он же ее опекун, навещал внучку в субботу: та приболела, и он решил привезти лекарства. На следующий день родственник попытался дозвониться до внучки, но та не брала трубку, а затем написала сообщение со словами «дедуля, я плохо себя чувствую».

Мужчина, настороженный тем, что Анна никогда не называла его «дедулей», решил проведать ее еще раз. Дверь в квартиру была заперта на ключ снаружи.

Родственники девушки подозревают в убийстве 23-летнего сожителя, который переехал к ней три недели назад. Он занялся обустройством квартиры, купил телевизор и планировал приобрести стиральную машину. После произошедшего молодой человек скрылся, и его местоположение до сих пор остается неизвестным.

В Следственном управлении СКР по Москве сообщили, что по факту убийства девушки возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Он оказался местным фотографом.