Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|14:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

В стране и мире | В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

11.12.2019|12:47
Печать

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело девушки со связанными ногами и пробитой головой, завернутое в одеяло, обнаружили на балконе квартиры бабушка с дедушкой. 20-летняя Анна не выходила на связь с выходных, в последний раз дедушка, он же ее опекун, навещал внучку в субботу: та приболела, и он решил привезти лекарства. На следующий день родственник попытался дозвониться до внучки, но та не брала трубку, а затем написала сообщение со словами «дедуля, я плохо себя чувствую».

Мужчина, настороженный тем, что Анна никогда не называла его «дедулей», решил проведать ее еще раз. Дверь в квартиру была заперта на ключ снаружи.

Родственники девушки подозревают в убийстве 23-летнего сожителя, который переехал к ней три недели назад. Он занялся обустройством квартиры, купил телевизор и планировал приобрести стиральную машину. После произошедшего молодой человек скрылся, и его местоположение до сих пор остается неизвестным.

В Следственном управлении СКР по Москве сообщили, что по факту убийства девушки возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Он оказался местным фотографом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!