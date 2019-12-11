11.12.2019 | 10:45

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовят проекты поправок в ряд законов, которые будут касаться ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

По его словам, поправки будут внесены в закон о государственной службе, о муниципальной службе и в закон о полиции. Кабанов отметил, что сейчас законодательством предусмотрено наказание за оскорбление должностного лица. «Это нарушает баланс, это является раздражителем, поскольку у нас ряд чиновников, не только правоохранительных, общаются с людьми по-хамски», - пояснил Кабанов. Он добавил, что теперь основанием для увольнения может стать оскорбление гражданина в устной форме и в СМИ.

Проработать этот вопрос, по словам члена СПЧ, планируется в ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер одобрил эту идею. По словам главы государства, необходимо продумать детали этого вопроса и посоветоваться с экспертами.

В конце апреля депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проекты законов о запрете представителям власти оскорблять граждан и о наказании за это штрафами до полумиллиона рублей. В первом документе авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников. В пояснительной записке к нему указывается, что в последние годы участились случаи оскорбления людей представителями власти.

Во втором проекте депутаты выступили за введение штрафов за неподобающее поведение госслужащих и внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях.