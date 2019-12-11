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В стране и мире | Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

11.12.2019|10:55
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Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по правам человека, пишет «Интерфакс».

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» - сказал глава государства.

Таким образом Путин ответил главе совета Валерию Фадееву, который заявил, что решения судов должны быть соразмерны правонарушениям, а «брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

6 декабря были вынесены приговоры участникам летних несанкционированных акций в Москве. К примеру, Тверской суд приговорил дантиста Павла Новикова к штрафу в размере 120 тысяч рублей, его обвиняли в ударе полицейского пластиковой бутылкой. Еще одного фигуранта, Никиту Чирцова, суд приговорил к году колонии за толчок полицейского, студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Ранее 19 августа комментируя массовые акции в столице, Путин заявил о праве граждан на мирные протесты. При этом, подчеркнул он, никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Глава государства заверил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.

В Москве летом проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, которые были связаны с избирательной кампанией перед выборами в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями - например, поддельные или умерших людей. На несанкционированной акции 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.12.2019 11:07|

penzainform.ru писал(a):

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»
Так бы с коррупцией.....

Гость|11.12.2019 11:10|

Гость писал(a):

Так бы с коррупцией.....
А зачем?

Гость|11.12.2019 11:16|

penzainform.ru писал(a):

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» - сказал глава государства.
Ассоциативный, причинно-следственный ряд нужно расширить. Плохо подумал о власти и её представителях, косо посмотрел... вот с чего начинать надо, чтобы пресечь и не допустить.

Гость|11.12.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» - сказал глава государства.
Циничное высказывание. Произвол вопреки Конституции РФ

Гость|11.12.2019 11:28|

Гость писал(a):

Плохо подумал о власти и её представителях, косо посмотрел... вот
А потом и скакать начнёт. Все верно, пресекать надо таких думальщиков.Гость писал(a):
Плохо подумал о власти и её представителях, косо посмотрел... вот
А потом и скакать на площадях начнёт. Все верно, пресекать надо таких думальщиков.

Гость|11.12.2019 11:38|

Наказание за мыслепреступление.

Гость|11.12.2019 11:39|

Цап-царап и на нары!

Дмитрий Н. Мотовилов|11.12.2019 11:41|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!»
Так бы с коррупцией.....
Показалось, что бросил бумажный стаканчик - ничего.

Что плюнул в представителя власти - почти ничего.

Потом покажется, что японский шпион - уже кое-что.

Потом - чего доброго так покажется,

что начнут стрелять предателей и врагов народа...

Гость|11.12.2019 11:43|

просто крыса боится...

Гость|11.12.2019 11:53|

Гость писал(a):

Так бы с коррупцией.....
Пчелы против меда? Не в этой вселенной.

Гость|11.12.2019 12:07|

penzainform.ru писал(a):

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. потом стрелять начнут и громить магазины.
Магазины тут при чем? За брошенный стаканчик в продавца магазина статьи нет? Что то тут прикрыто магазинами уж не представители власти?

Гость|11.12.2019 12:12|

penzainform.ru писал(a):

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» - сказал глава государства.
Витиеватые пророчества Нострадамуса отдыхают.

Гость|11.12.2019 12:12|

Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продаж.

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