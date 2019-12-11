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В стране и мире | Опоздавшего на работу российского врача будут судить за смерть мальчика

11.12.2019|14:06
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Во Владимире будут судить врача, который опоздал на работу и не успел провести операцию мальчику, ребенок умер. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС.

По данным следствия, в сентябре 2013 года в больницу попал мальчик с острой инфекцией, ему требовалась реанимация. Опоздавший в этот день ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Сергей Манухин не обеспечил себе замену. Причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность.

Ранее в Нижнем Новгороде местный житель сходил к стоматологу и попал в реанимацию. 1 декабря у него заболел зуб, его удалили. Однако со временем боль не проходила, а только усиливалась. Стоматолог отвечала пациенту, что так и должно быть. После того как у мужчины опухла шея, его направили в больницу, где срочно госпитализировали и откачали гной. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он не может разговаривать — только моргает и кивает. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.12.2019 14:18|

последний врач был и его посадют

Гость|11.12.2019 14:42|

penzainform.ru писал(a):

По данным следствия, в сентябре 2013 года в больницу попал мальчик с острой инфекцией, ему требовалась реанимация. Опоздавший в этот день ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Сергей Манухин не обеспечил себе замену. Причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность.
Вот оно узкопрофильное, а что у нас теперь есть незаменимые или есть один теперь вот стрелочник. А,если бы врач по дороге умер тогда что?

Судить тогда наду всю систему здравоохранения за такую организацию дела.

Гость|11.12.2019 14:50|

В Пензу этого врача под домашний арест годочик дома посиди и отпустят. Пенза город амнистий.

Гость|11.12.2019 14:55|

а заменить неким было

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