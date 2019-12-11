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В стране и мире | Число пострадавших в массовом ДТП в России машин увеличилось до полусотни

11.12.2019|10:36
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 автомобилей, семь человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по Приморскому краю.

«По предварительной информации, в районе 9-го километра автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз зарегистрировано массовое ДТП с участием 48 автомашин», - сообщил собеседник агентства.

Об аварии стало известно ранее 11 декабря. В сети было опубликовано видео с трассы, на котором видно, что некоторые машины разбиты. Тогда сообщалось о 15 пострадавших машинах. Уточнялось, что в связи со снежным циклоном водителей просили не выезжать на дороги.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.12.2019 11:02|

penzainform.ru писал(a):

столкнулись 48 автомобилей

в связи со снежным циклоном водителей просили не выезжать на дороги.

Но 48 все же не послушали предупреждения, вот и резельтат. Не платите им страховки, раз было предупреждение.

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