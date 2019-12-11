11.12.2019 | 10:36

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 автомобилей, семь человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по Приморскому краю.

«По предварительной информации, в районе 9-го километра автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз зарегистрировано массовое ДТП с участием 48 автомашин», - сообщил собеседник агентства.

Об аварии стало известно ранее 11 декабря. В сети было опубликовано видео с трассы, на котором видно, что некоторые машины разбиты. Тогда сообщалось о 15 пострадавших машинах. Уточнялось, что в связи со снежным циклоном водителей просили не выезжать на дороги.