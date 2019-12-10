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В стране и мире | В России двухлетний ребенок пять дней провел в квартире с умершей матерью

10.12.2019|10:30
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В одной из квартир Ижевска в Удмуртии обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад. Соцслужбы проводили проверку после трагедии в Можге, где подросток с ДЦП умер после гибели матери. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице в Facebook.

Во время одной из проверок соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая женщина с ребенком. Тогда было принято решение взломать дверь — в квартире обнаружили двухлетнего мальчика с мертвой матерью.

Бречалов также призвал жителей быть внимательнее к соседям и не быть равнодушными.

Ранее в бурятском городе Северобайкальске в квартире умерших супругов обнаружили 11-месячного младенца, который провел в квартире с телами родителей больше суток. На месте был обнаружен травматический пистолет. По предварительной версии, женщина убила мужа, после чего совершила самоубийство. СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»). Ребенка передали в приют.

8 декабря сообщалось, что в удмуртской Можге 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией на протяжении недели находился в квартире со своей матерью, умершей от хронического заболевания, после чего умер сам. Предположительно, он умер от переохлаждения, когда вода из крана затопила кухню. Соседи не обратили внимание на шум и крики, так как такое поведение ребенка якобы считалось обычным.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.12.2019 11:07|

Все из-за скотов правящих нами

Гость|10.12.2019 11:53|

Гость писал(a):

Все из-за скотов правящих нами
Это да... В Германии тоже, 4-месячный малыш две недели жил один с умершей от наркоты мамашей. Еле спасли.

Гость|10.12.2019 12:01|

наркота и обычная пневмония - две большие разницы...

Гость|10.12.2019 12:08|

Гость писал(a):

наркота и обычная пневмония - две большие разницы...
Наивный... пневмония то от чего, подумай, запущенная?

Гость|10.12.2019 12:09|

Плохо это. Раньше в сёлах люди жили и знали всех на своей улице, а к соседям ходили и знались чаще, чем с родственниками. То за солью, то за молоком. Но нынешняя жизнь загнала людей в эти трижды гребаные города! Где соседей зачастую не знаешь, и знать не хочешь потому что они дебилы. Или просто не принято это дружбу водить с соседями, макисмум поздороваться утром да и то не все.

Гость|10.12.2019 12:10|

пневмония то от чего, подумай

Подумай! Например вирусная, или от переохлаждения, или последствия перенесенного гриппа. У меня коллега 40 лет умер от нее. Пришел с температурой в больницу, его на скорой сразу в реанимацию. Не спасли.

Имя: Гость
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