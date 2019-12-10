10.12.2019 | 10:30

В одной из квартир Ижевска в Удмуртии обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад. Соцслужбы проводили проверку после трагедии в Можге, где подросток с ДЦП умер после гибели матери. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице в Facebook.

Во время одной из проверок соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая женщина с ребенком. Тогда было принято решение взломать дверь — в квартире обнаружили двухлетнего мальчика с мертвой матерью.

Бречалов также призвал жителей быть внимательнее к соседям и не быть равнодушными.

Ранее в бурятском городе Северобайкальске в квартире умерших супругов обнаружили 11-месячного младенца, который провел в квартире с телами родителей больше суток. На месте был обнаружен травматический пистолет. По предварительной версии, женщина убила мужа, после чего совершила самоубийство. СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»). Ребенка передали в приют.

8 декабря сообщалось, что в удмуртской Можге 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией на протяжении недели находился в квартире со своей матерью, умершей от хронического заболевания, после чего умер сам. Предположительно, он умер от переохлаждения, когда вода из крана затопила кухню. Соседи не обратили внимание на шум и крики, так как такое поведение ребенка якобы считалось обычным.