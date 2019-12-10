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В стране и мире | В Москве захотели поставить памятник Лужкову

10.12.2019|15:59
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В Москве захотели «отдать дань памяти» умершему на 84-м году жизни бывшему мэру столицы Юрию Лужкову и поставить памятник в центре города. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «Интерфакс»

Он выразил уверенность в том, что «память о Лужкове будет увековечена в Москве». «Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику», - подчеркнул Шапошников.

О смерти Лужкова стало известно ранее, 10 декабря. Политик умер на 84-м году жизни. По данным телеканала РЕН, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.12.2019 16:37|

Черкизону тоже поставите?

Гость|10.12.2019 16:40|

Сначала Ельцин-центр,теперь памятник очередному вору-упырю.Как не обливали Сталина грязью,народ от чистого сердца несёт на его могилу цветы ,а кто кроме соратников по грабежу вспомнит этих упырей?

Имя: Гость
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