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В стране и мире | Умер Юрий Лужков

10.12.2019|12:26
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 декабря.

По данным телеканала РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В сентября 2010-го он был отстранен от должности указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го были опубликованы мемуары Лужкова, в которых говорится о причинах его ухода с поста градоначальника. В частности, в книге рассказывается о его противоречиях с Медведевым. После ухода из политики он занимался сельским хозяйством.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.12.2019 12:37|

Ворьё дохнет на чужбине,вот и закопайте его там.И меченного рядом.

Гость|10.12.2019 12:44|

а путин орёл сначала отстранил а потом наградил

Гость|10.12.2019 12:45|

И миллиарды ему не помогли.

Гость|10.12.2019 12:48|

у всех один конец

Гость|10.12.2019 12:50|

Все там будем, здесь никто не останется. Ничто не вечно под луной.

Гость|10.12.2019 12:53|

Вопрос в другом, что там ждёт каждого?

Гость|10.12.2019 13:00|

Богатая вдовушка осталась?

Гость|10.12.2019 13:00|

Оказывается не все деньгами можно измерить.

Гость|10.12.2019 13:01|

Хоронить наверняка будут на Ваганьковском, а бабло останется в Австрии. А нельзя так, миллиарды наворованные сюда, а мощи оставить в Тироле?

Гость|10.12.2019 13:03|

Прохору Шаляпину самое время бросать Цымбалюк и прстраиваться к безутешной вдовушке.

Гость|10.12.2019 13:08|

у нас пенсия 8 тысяч а них тоннами. всё равно все там будем. А НЕ ХОТЕЛОСЬ наверно ЕМУ ПОСЛЕ ТАКИХ ДЕНЕГ УМИРАТЬ.

Гость|10.12.2019 13:08|

Там получше есть, тирольский Ганс например, Шаляпин пусть местным бабушкам арии поёт..

Гость|10.12.2019 13:15|

Он ведь тоже в ЕР состоял, знать время ихо пришло, очередь, а?

Гость|10.12.2019 13:20|

Наверно, по возрасту самый старый ..был.

Гость|10.12.2019 13:21|

Бежал с немытой хоть перед смертью подышать чистым воздухом свободы. и там поселить потомков.

где лучше среда обитания для размножения.

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Имя: Гость
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