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В стране и мире | Родченков заговорил о расплате России за свои грехи

10.12.2019|10:43
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал санкции в отношении российского спорта. Его слова приводит CNN.

«Россия, наконец, получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом. Слишком долго Россия использовала допинговое мошенничество в качестве инструмента внешней политики. Пусть каждая коррумпированная страна, которая пытается играть по российскому сценарию, прислушается к сегодняшнему решению», - заявил Родченков.

Ранее 9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.12.2019 10:59|

новости дна

В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей признание России как террориста- это конец ее как государства

Гость|10.12.2019 11:03|

Иудушка.

Гость|10.12.2019 11:04|

Гаврила не любил работать,

Любил Гаврила "цап-царап"

Гость|10.12.2019 11:21|

Гость писал(a):

это конец ее как государства
"Вердикт Международного суда ООН является окончательным и не подлежит обжалованию. Однако на деле у суда нет никаких возможностей добиться исполнения принятых им решений, особенно если учесть, что речь идет о государстве - постоянном члене Совета безопасности ООН, имеющем право вето в этом органе."

Гость|10.12.2019 11:27|

Гость писал(a):

новости дна

В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей признание России как террориста- это конец ее как государства

9 марта суд в Гааге по МН -17 похоронит россию как государство и переведет в ОПГ -террорист

Гость|10.12.2019 11:31|

А так всё здорово начиналось в 99г. Борис привёл юношу за руку, и сказал,это моя замена и защита, два в одном, прошу любить и жаловать.

Гость|10.12.2019 11:33|

Гость писал(a):

А так всё здорово начиналось в 99г. Борис привёл юношу за руку, и сказал,это моя замена и защита, два в одном, прошу любить и жаловать.
всем выгодно что бы Путин был у руля так как с ним Россия будет стабильно слабой и отстающей державой. которую можно драть как липку.

Гость|10.12.2019 11:35|

Про толчок смешно, но нужен платиновый, с украинских катеров не надо, это жесть!

Гость|10.12.2019 11:35|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
новости дна

В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей признание России как террориста- это конец ее как государства

9 марта суд в Гааге по МН -17 похоронит россию как государство и переведет в ОПГ -террорист
Украинские радикалы и хохлобесы всех мастей по-прежнему пытаются дестабилизировать обстановку в Крыму, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

"Сохраняются устремления украинских радикальных элементов к дестабилизации обстановки в Крыму", - сказал он на заседании НАК в Москве.

Гость|10.12.2019 11:39|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
новости дна

В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей признание России как террориста- это конец ее как государства

9 марта суд в Гааге по МН -17 похоронит россию как государство и переведет в ОПГ -террорист
Так сбили боинг хохлы. Это давно доказано.

Гость|10.12.2019 11:41|

Гость писал(a):

Украинские радикалы и хохлобесы всех мастей по-прежнему пытаются дестабилизировать обстановку в Крыму, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

"Сохраняются устремления украинских радикальных элементов к дестабилизации обстановки в Крыму", - сказал он на заседании НАК в Москве.

]Генассамблея ООН призвала Россию вывести военных из ворованного Крыма

Ассамблея ООН приняла справедливое решение - по международному праву Крым - это Украина. Поэтому Россия должна вернуть Украине Крым и весь Донбасс, а также Молдавии - Приднестровье, а Грузии - Южную Осетию.

Гость|10.12.2019 11:43|

Гость писал(a):

ак сбили боинг хохлы. Это давно доказано.
Марк

Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть

простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо

четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали

про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно

видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель

МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в

виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот

раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

Гость|10.12.2019 11:50|

Грудинин, Родченков и Гозман - три еврея из ларца, одинаковых с лица. Неудивительно.

Гость|10.12.2019 11:55|

А ещё кого забыли, вспоминайте, их в разы больше ..

Гость|10.12.2019 12:08|

Как украинцы врали о сбитом 13 лет назад над Черным морем российском самолёте Ту-154

В 2001 году украинские военные сбили российский Ту-154, погибли 78 человек

4 октября 2001 года над Чёрным морем потерпел крушение пассажирский самолёт Ту-154М авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс 1812 Тель-Авив – Новосибирск. На его борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет пришёл к заключению, что на высоте 11 тыс. метров самолёт сбила украинская зенитная ракета С-200.

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