10.12.2019 | 10:43

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал санкции в отношении российского спорта. Его слова приводит CNN.

«Россия, наконец, получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом. Слишком долго Россия использовала допинговое мошенничество в качестве инструмента внешней политики. Пусть каждая коррумпированная страна, которая пытается играть по российскому сценарию, прислушается к сегодняшнему решению», - заявил Родченков.

Ранее 9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.