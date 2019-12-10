Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал санкции в отношении российского спорта. Его слова приводит CNN.
«Россия, наконец, получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом. Слишком долго Россия использовала допинговое мошенничество в качестве инструмента внешней политики. Пусть каждая коррумпированная страна, которая пытается играть по российскому сценарию, прислушается к сегодняшнему решению», - заявил Родченков.
Ранее 9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.
новости дна
В Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей признание России как террориста- это конец ее как государства