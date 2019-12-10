10.12.2019 | 15:55

В МВД предложили ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин на круглом столе в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Предложение проработают в аппарате правительства, одновременно его внесли в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

В МВД также разработали проект постановления правительства, который позволит «в инициативном порядке» совершенствовать освидетельствование водителей. По словам Кузина, речь идет о том, чтобы у инспекторов была возможность использования технических средств индикации, которые выявляют алкоголь в выдыхаемом воздухе, а также обнаружения наркотических или психотропных веществ в слюне. Отмечается, что процедура «не будет освидетельствованием как таковым», однако станет «объективным подтверждением», что человек «в неадекватном состоянии». Если автомобилист откажется от применения этого прибора, для него не будет последствий отказа, сказал Кузин.

Ранее МВД разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре найдут заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава. Затем водителю будет дан месяц, чтобы пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то справка будет аннулирована, что станет основанием для прекращения действия прав.