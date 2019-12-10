Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 дек 2019|16:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.57  |  $  63.78

В стране и мире | Пьяных российских водителей захотели лишать автомобилей

10.12.2019|15:55
Печать

В МВД предложили ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин на круглом столе в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Предложение проработают в аппарате правительства, одновременно его внесли в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

В МВД также разработали проект постановления правительства, который позволит «в инициативном порядке» совершенствовать освидетельствование водителей. По словам Кузина, речь идет о том, чтобы у инспекторов была возможность использования технических средств индикации, которые выявляют алкоголь в выдыхаемом воздухе, а также обнаружения наркотических или психотропных веществ в слюне. Отмечается, что процедура «не будет освидетельствованием как таковым», однако станет «объективным подтверждением», что человек «в неадекватном состоянии». Если автомобилист откажется от применения этого прибора, для него не будет последствий отказа, сказал Кузин.

Ранее МВД разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре найдут заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава. Затем водителю будет дан месяц, чтобы пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то справка будет аннулирована, что станет основанием для прекращения действия прав.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.12.2019 16:03|

А как же частная собственность или опять хотят Конституцию подмять ...

Гость|10.12.2019 16:09|

А если война? За Родину, за Царя-батюшку, в атаку... 100 грамм наркомовских будут наливать? Тогда можно будет, да?

Гость|10.12.2019 16:25|

penzainform.ru писал(a):

что человек «в неадекватном состоянии»
Начали бы проверку с инициаторов предложения, новый виток "коррупционной составляющей".

Гость|10.12.2019 16:30|

Гость писал(a):

А если война? За Родину, за Царя-батюшку, в атаку... 100 грамм наркомовских будут наливать? Тогда можно будет, да?
УважЯемИй! И на кого же вИ собрались ититЬ в атаку? Земли отданы иностранцам в аренду на 49 лет с правом продления еще на столько же. заводы тоже не наши. За кого Вы хотите леч на амбразуру, если таковая еще и будет??? Опомнитесь батенька. Война давно проиграна - СССРа нет. Нановойна она через кошелек, через информацию и уже как бы кончилась.

Гость|10.12.2019 16:33|

Не конфисковывать,а конфисковывать и утилизировать + за неоднократные постоянные нарушения -выезд на встречку ,превышение скорости ,езда на красный и по тротуарам,езда по обочинам, набрал 20 нарушений за год лишение прав,50 и более лишение прав ,машину под пресс,100 за год и более пожизненное лишение прав.

Гость|10.12.2019 16:42|

penzainform.ru писал(a):

если заболевание подтвердится, то справка будет аннулирована, что станет основанием для прекращения действия прав.
Джон Калеман

Экономическая система будет основана на правлении олигархического класса, разрешающего производить ровно столько продовольствия и услуг, сколько нужно для функционирования лагерей массового рабского труда.

Все богатства будут сосредоточены в руках элитных членов Комитета 300. Каждому человеку будут внушено, что выживание полностью зависит от государства. Мир будет управляться исполнительными декретами Комитета 300, которые немедленно будут получать силу закона.

Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными энергетическими системами. Только члены Комитета 300 и их избранники получат право распоряжаться земными ресурсами.

Сельское хозяйство будет исключительно в руках Комитета 300, а производство продовольствия будет строго контролироваться.

Когда эти меры начнут приносить плоды, население больших городов будет силой перемещено в отдалённые районы, а те, кто откажется уехать, будут истреблены по методу Пол Пота в Камбодже.

Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых станет обязательной. Старых людей будут просто убивать. Будет сказано, что они уже ненужные члены общества, его балласт.

Население городов не будет превышать заранее установленный уровень.

Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города, если город, где они живут, окажется перенаселённым. Прочие неквалифицированные рабочие будут отобраны наугад и посланы в не полностью заселённые города, чтобы заполнить их квоты.

По крайней мере 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 году в ограниченных войнах, организованных эпидемиях смертельных быстропротекающих болезней и голода.

Количество электроэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на уровне, достаточном лишь для поддержания жизни не-элиты, прежде всего белого населения Западной Европы и Северной Америки, а затем уже других рас.

Население Канады, Западной Европы и США будет сокращено быстрее, чем на других континентах, пока мировое население не достигнет управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут китайцы и японцы, привыкшие беспрекослов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!