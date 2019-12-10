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В стране и мире | Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора

10.12.2019|10:35
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Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет. Об этом говорится в ответе ведомства организации, пишет газета «Известия».

Уточняется, что Минстрой поддержал предложение о дифференциации тарифов на вывоз мусора в зависимости от возраста жильцов.

«Деловая Россия» ранее предложила ввести гибкую тарифную политику по обращению с ТКО. В частности, предлагалось полностью отменить плату за вывоз мусора для детей до трех лет и ввести льготные ставки для дошкольников и младших школьников до 11 лет, а также освободить от платежей за детей многодетные и малоимущие семьи. По оценке общественников, это будет способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ.

В ноябре стало известно, что неплатежи юридических лиц за вывоз мусора составляют 65-70 процентов. При этом доля неплательщиков среди физических лиц уменьшается, составляя 20-35 процентов.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.12.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет.
Какие заботливые!!!!!! Только в ПЕНЗЕ сорят квадратные МЕТРЫ!

Гость|10.12.2019 11:16|

Гость писал(a):

Какие заботливые!!!!!! Только в ПЕНЗЕ сорят квадратные МЕТРЫ!
Это кто живет в конурах-квартирах, а непростые и достойные люди живут в коттеджах, где плата собирается с количества зарегистрированных.

Гость|10.12.2019 11:21|

Хотели хотели, да .... передумали.

Гость|10.12.2019 12:12|

Чойта? Надо беременных заставлять делать УЗИ,и в зависимости от того сколько детей она вынашивает в утробе со стольких и брать налог.

Имя: Гость
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