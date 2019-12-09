09.12.2019 | 13:26

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщает ТАСС.

Исполком организации принял рекомендации комитета по соответствию, предлагавшему применить к России такие санкции. Решение было принято единогласно. Запрет распространяется на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Другим решением исполком WADA запретил принимать на территории страны чемпионаты мира, а также подавать заявки на их проведение. Кроме того, четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий получили российские чиновники, а также сотрудники Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали вероятные санкции. При этом в организации отметили, что мера не должна коснуться «чистых» спортсменов.