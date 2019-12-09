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В стране и мире | WADA отстранило Россию на четыре года

09.12.2019|13:26
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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщает ТАСС.

Исполком организации принял рекомендации комитета по соответствию, предлагавшему применить к России такие санкции. Решение было принято единогласно. Запрет распространяется на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Другим решением исполком WADA запретил принимать на территории страны чемпионаты мира, а также подавать заявки на их проведение. Кроме того, четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий получили российские чиновники, а также сотрудники Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры. В Международном олимпийском комитете (МОК) поддержали вероятные санкции. При этом в организации отметили, что мера не должна коснуться «чистых» спортсменов.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2019 13:33|

Пипец, приплыли!

Где виновные чиновники?

Опять решили смошенничать,а пострадали спортсмены и болельщики!

Гость|09.12.2019 13:36|

А эти чиновнички виноватые, все рулят? Ну тогда до их смерти.

Гость|09.12.2019 13:38|

Единоросам привет!

Гость|09.12.2019 13:39|

Обама нам в мочу мельдонь подсыпал, а мы еще и виноваты? Угомонись Барак Хусейнович, а не то мы мультипликационные войска пошлем!

Гость|09.12.2019 13:41|

Прорыв! Десятилетие великих побед!

Гость|09.12.2019 13:41|

Так-с... Ну-с НДС с 2020-го года будет 40%, НДФЛ - 50% (патриотам из перечня - налоговые льготы). Средства пойдут на развитие спорта, в т.ч на борьбу с допингом.

Гость|09.12.2019 13:43|

Гость писал(a):

Единоросам привет!
Привет комуняцкий

Гость|09.12.2019 13:44|

так пролет мимо ВСЕХ спортивных соревнований!!! ЧЕ 2020-тоже мимо

Гость|09.12.2019 13:48|

После победы на фигурном катании.

Гость|09.12.2019 13:48|

Да, а как же Черчесов, со своей сборной кожаного мяча, тоже пролетел, как фанера над Ла-Маншем?

Гость|09.12.2019 13:52|

Гость писал(a):

Да, а как же Черчесов, со своей сборной кожаного мяча, тоже пролетел, как фанера над Ла-Маншем?
конечно,главные лизуны усатый и дзюбильный-мимо!

Гость|09.12.2019 13:53|

Достукались....

Гость|09.12.2019 13:55|

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Идет подготовка документов в международный суд в Гааге на возмещение ущерба и возврат оккупированных территорий.

Гость|09.12.2019 13:59|

....гадить другим странам и народам да и самим себе - это у русскомирной шушеры на генетическом уровне!!!

Хамское поведение российских спортсменок на церемонии награждения

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Инцидент произошел на торжественной церемонии награждения на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в румынском городе Констанца. В то время, как играл гимн Украины, россиянки растянули трехцветное полотнище закрыв пьедестал .

Гость|09.12.2019 14:05|

Хлеба и зрелищ всё меньше становиться для россиян. при чем уже в прямом смысле слова , занавес железный все сильней опускают и с рожью перебои

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Имя: Гость
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