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В стране и мире | В России подорожает мобильная связь

09.12.2019|12:42
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Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Главной причиной подорожания называется необходимость соблюдения «пакета Яровой» - положений закона о противодействии терроризму, а также требования закона об устойчивом Рунете.

Также сыграют роль рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы и курс рубля, поскольку многие закупки операторы сотовой связи производят за рубежом.

При этом подорожание будет происходить неравномерно в зависимости от ценовых групп тарифов. Так, самые дешевые и социальные подорожают в пределах инфляции, остальные - намного быстрее, указывают авторы.

По данным другого исследования, главным требованием, предъявляемым абонентами к операторам, является доступность связи четвертого поколения - 4G или LTE.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2019 12:55|

penzainform.ru писал(a):

При этом подорожание будет происходить неравномерно в зависимости от ценовых групп тарифов. Так, самые дешевые и социальные подорожают в пределах инфляции, остальные - намного быстрее, указывают авторы.
Однако!

Гость|09.12.2019 12:57|

да на хрен этот пакет яровой

Гость|09.12.2019 13:00|

penzainform.ru писал(a):

...Также сыграют роль рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы и курс рубля, поскольку многие закупки операторы сотовой связи производят за рубежом.... /quote]

А как же импортозамещение, о котором так много говорил Путин?

Гость|09.12.2019 13:04|

Вчера Билайн прислал СМС, мой тариф подорожал на 30%

Гость|09.12.2019 13:09|

Гость писал(a):

Оператор Мегафон ворует деньги у абонентов, используя разные способы мошенничества.
Это точно. Платные услуги втихаря подключает. Базы данных сливает

Гость|09.12.2019 13:09|

Гнать надо таких Ябовых и всю Госдуру.

Гость|09.12.2019 13:16|

Проект Яровой пролоббировали сами же эти компании,нужен был повод взвинтить падающие на связь цены.

Имя: Гость
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