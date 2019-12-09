Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Главной причиной подорожания называется необходимость соблюдения «пакета Яровой» - положений закона о противодействии терроризму, а также требования закона об устойчивом Рунете.
Также сыграют роль рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы и курс рубля, поскольку многие закупки операторы сотовой связи производят за рубежом.
При этом подорожание будет происходить неравномерно в зависимости от ценовых групп тарифов. Так, самые дешевые и социальные подорожают в пределах инфляции, остальные - намного быстрее, указывают авторы.
По данным другого исследования, главным требованием, предъявляемым абонентами к операторам, является доступность связи четвертого поколения - 4G или LTE.
penzainform.ru писал(a):Однако!