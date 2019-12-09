09.12.2019 | 12:33

Российские авиакомпании столкнутся с нехваткой пилотов в 2021-2023 годах. Об этом заявил президент Профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук, передает газета «Известия».

По словам Бойчука, в ближайшие десять лет дефицит пилотов составит около 550-600 человек, и учебные заведения при существующем числе курсантов не смогут перекрыть эту кадровую яму.

Эксперт предположил, что этой проблемы можно было избежать, если бы училища начали увеличивать набор студентов на 20-30 человек три-четыре года назад. При этом, по словам Бойчука, кадровый резерв пилотов в России также практически исчерпан.

«Несколько лет назад на рынке было от нескольких сотен до полутора тысяч пилотов без работы. Сейчас практически все выпускники училищ и авиационных вузов, у которых нет задолженности по налету часов, трудоустроены», - пояснил глава ПЛС.

С ним также согласился исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он отметил, что авиационной отрасли не хватает как инструкторов, так и исправной учебной авиатехники. Пантелеев связал возникшую нехватку пилотов-инструкторов с низким уровнем зарплат.

Отмечается, что в Росавиации признают наличие проблемы и поддерживают ПЛС. В ведомстве считают, что объема бюджетного финансирования недостаточно и он не учитывает особенности подготовки пилотов. В связи с этим Росавиация совместно с Минтрансом подготовили предложения об увеличении зарплаты летно-инструкторского состава.

Ранее в ноябре выплату компенсаций российским авиакомпаниям из-за резкого роста цен на керосин перенесли на 2020 год. Заместитель министра транспорта Александр Юрчик заявил, что размер выплат уже согласован. На эти цели планируют выделить 23 миллиарда рублей.