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В стране и мире | С пенсий россиян предложили запретить взыскивать долги

09.12.2019|12:46
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Минэкономразвития России направило в комиссию правительства по законопроектной деятельности проект закона, который предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Об этом сообщает «Российская газета».

В пояснительной записке отмечается, что право на пенсии установлено Конституцией. Однако когда с пенсий взыскивают долги, гарантии нивелируются. Авторы законопроекта предложили взыскивать с пенсионеров только долги за ЖКХ, возмещение ущерба после совершения преступления, а также административные и судебные штрафы. Однако даже разрешенные долги можно будет взыскивать только таким образом, чтобы оставался прожиточный минимум конкретного региона.

Также министерство подготовило еще один законопроект, согласно которому при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

Ранее в декабре в России предложили платить стипендии россиянам предпенсионного возраста, которые ищут работу. Министерство труда захотело ввести стипендии людям 50 лет и старше в случае планов пройти обучение для поиска работы.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2019 13:00|

penzainform.ru писал(a):

Также министерство подготовило еще один законопроект, согласно которому при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

Ранее в декабре в России предложили платить стипендии россиянам предпенсионного возраста, которые ищут работу. Министерство труда захотело ввести стипендии людям 50 лет и старше в случае планов пройти обучение для поиска работы.

Чем их кормят, что такой "выхлоп" на всю Россию!

Гость|09.12.2019 13:21|

Гость писал(a):

Чем их кормят, что такой "выхлоп" на всю Россию!
Они как с другой планеты прилетели.

Гость|09.12.2019 13:21|

Вот кстати да. у меня старый грузовик стоит без дела Налог 36 тыс накопился, судебные приставы Взыскивают долг с пенсии в 100 % размере (пенсия 6000р) , ни копейки не оставляя, разве это законно?

раньше мне кажется было что только сколько-то процентов могли взыскивать, но не более 50

Имя: Гость
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