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В стране и мире | Определена победительница «Мисс Вселенная 2019»

09.12.2019|11:33
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Конкурс красоты «Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Зозибини Тунци активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия (утром 9 декабря по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). За звание самой красивой женщины Вселенной сражались 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира.

Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье — 25-летняя София Арагон, которая представляла Мексику.

В конкурсе «Мисс Вселенная 2019» не приняла участие представительница России. Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к финалу.

В середине ноября украинка Анастасия Суббота пожаловалась, что ей отказали в получении визы. Однако уроженке Запорожья все же удалось вовремя попасть на конкурс и побороться за главный титул.

В 2018 году «Мисс Вселенной» объявили представительницу Филиппин, 24-летнюю Катриону Грэй. Девушка стала четвертой победительницей из этой страны за всю историю конкурса.

Источник — lenta.ru
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