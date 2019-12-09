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В стране и мире | Госдума защитила богатых от высоких налогов

09.12.2019|17:11
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Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента.

Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ. В первом под высоким подразумевался доход более 24 миллионов рублей в год. Для него НДФЛ предлагалось поднять до 18 процентов.

Коммунисты разработали более сложную формулу. Для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей в год НДФЛ должен был опуститься до пяти процентов. У тех, чей доход составляет от 100 тысяч до трех миллионов рублей в год, предложено было собирать пять тысяч рублей плюс 13 процентов.

Со следующей категории с доходами до 10 миллионов рублей в КПРФ хотели взимать фиксированный платеж в 382 тысячи рублей и 18 процентов от суммы, превышающей три миллиона. А с граждан с доходом выше 10 миллионов авторы законопроекта хотели получить 1,642 миллиона рублей плюс 18 процентов от суммы выше пороговой.

Как объяснили в думском комитете по бюджету и налогам, сборы НДФЛ в России растут и без этого, а введение плоской шкалы со ставкой 13 процентов поспособствовало легализации оплаты труда многими работодателями.

Также депутаты напомнили, что президент и правительство неоднократно подчеркивали необходимость обеспечить стабильность налоговой системы. В заключении комитета содержится и опасение, что прогрессивная шкала ставок налога может привести к уклонению от его уплаты и, как следствие, снижению собираемости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что власти думают над освобождением малообеспеченных семей от НДФЛ. Она сказала, что сама является сторонницей такой идеи, но видит опасность в том, что при ее реализации можно скатиться к популизму.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.12.2019 17:21|

разогнать к хренам и посадить

Гость|09.12.2019 17:28|

penzainform.ru писал(a):

что прогрессивная шкала ставок налога может привести к уклонению от его уплаты и, как следствие, снижению собираемости.
Это только наши додумались, пусть держат в секрете, а то в других странах узнают и тоже уклоняться начнут.

Гость|09.12.2019 17:29|

История начала 20 века повторяется .

Гость|09.12.2019 17:41|

50% давнооо пора, у кого за 10млн. в год. И нечего усюсюкать, у самих депутатов за 4ляма переваливает, им тоже 25% пора в казну отстегивать, как пришли, так и ушли, з/п не по труду получают бессовестные люди...

Гость|09.12.2019 17:44|

Это всё звенья одной цепи. "Мосгорсуд отменил решение об аресте более 13 миллионов евро, ценных бумаг и недвижимости по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве.

По словам адвоката Абызова Сергея Дрозда, арест также снят с личного счета несовершеннолетнего сына бывшего чиновника, передает ТАСС.""В РПЦ объяснили, откуда у священников джипы.Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко объяснил, что скандалы со священниками на джипах происходят чаще всего с монахами, которые не имеют семьи и вынуждены тратить жалование только на себя."+ "Пресс-конференция" Медведева и решение ВАДА.

Гость|09.12.2019 17:44|

А у них сейчас 9%?

Гость|09.12.2019 17:47|

а в Америке в начале 20-го века все проблемы в экономике были возложены на олигархов. Они по честному , по совести отдали 50% своих миллионов. вот так они помогли своей стране в трудную минуту. А в России в трудную минуту народ помогает олигархам. Наше мафиозное правительство во главе с тролем создало условия для вот этой ж....... в которой мы сейчас находимся и еще за счет нас пытается выползти. Где логика народ? зачем нам эти преступные бездарности?

Гость|09.12.2019 17:49|

А кто думал, что они против себя родимых законы принимать будут? Пчелы против меда?

Гость|09.12.2019 17:50|

Не хотят уменьшать разрыв между сверхбогатыми и сверхбедными. Думцы не хотят платить больший НДФЛ

Гость|09.12.2019 17:51|

Значит опять украдут что- нибудь у бедных.

Гость|09.12.2019 17:52|

Виновником серьезного ДТП в Нижнем Новгороде был нетрезвый сын генерала МВД. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, подозреваемый — 43-летний Виктор Пильганов, сын генерала МВД Александра Пильганова. Автомобиль Toyota принадлежал его отцу. При этом после ДТП водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Авария произошла в Нижнем Новгороде 7 декабря. После того как столкнулись четыре машины, одна из них вылетела на тротуар и врезалась в группу школьников и учителей. Пострадавшая учительница умерла в больнице, еще одна женщина и девять детей получили травмы.

Гость|09.12.2019 17:56|

penzainform.ru писал(a):

что прогрессивная шкала ставок налога может привести к уклонению от его уплаты и, как следствие, снижению собираемости.
Тех кто имеет высокий доход единицы,неужели их нельзя проконтролировать?

Гость|09.12.2019 17:57|

Ну вот опять мажор, правда уже старенький 43, но в .. .опе по прежнему детство играет.

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