Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|8 дек 2019|14:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02

В стране и мире | Задержан подозреваемый в наезде на толпу подростков в Нижнем Новгороде

08.12.2019|13:40
Печать

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новогороде 43-летнего автомобилиста, подозреваемого в наезде на группу подростков. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что владельцем спровоцировавшего аварию автомобиля Toyota оказался генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Отмечалось, что он был освобожден от должности в 2014 году. По данным РЕН ТВ, за рулем находился его сын Виктор.

ДТП произошло 7 декабря. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. Все они направлялись организованной группой в театр. По данным РИА Новости, пострадали десять подростков, девять из них госпитализированы. Травмы получили двое сопровождавших их взрослых, одна из них скончалась.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!