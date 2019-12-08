08.12.2019 | 13:37

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», возобновил поход. Об этом сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, передает «Интерфакс».

«Мы на связи с людьми из отряда Габышева. Сегодня около 5 утра его сторонник Ворон рассказал о том, что Габышев вышел с двумя людьми и четырьмя собаками и возобновил поход», — отметил правозащитник, подчеркнув, что шаман больше не под подпиской о невыезде и «не ограничен никакими мерами».

Адвокат шамана Ольга Тимофеева подтвердила агентству информацию о прекращении меры пресечения для Габышева. Это связано с тем, что «обвинение в установленный срок ему не предъявлено».

О своем намерении возобновить поход Габышев заявил 10 октября. «Вся Россия за меня, простые люди все за меня. Я буду идти со своим мнением, хоть миллиард будет передо мной сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет. Мне главнее веление бога», — сказал он.

Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Он шел пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Дистанцию в восемь тысяч километров шаман планировал преодолеть к 2021 году. С собой он вез двухметровую тележку, его сопровождала группа из 20 человек. На момент задержания он прошел уже три тысячи километров.