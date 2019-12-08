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В стране и мире | Россиянин протаранил толпу подростков на перекрестке

08.12.2019|07:54
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Одиннадцать подростков и двое взрослых пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, пишет «Интерфакс».

В 17:15 по московскому времени, как отметили в Госавтоинспекции, на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. все они двигались организованной группой в театр.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на городские власти, в результате аварии скончалась учительница, которая вела детей в театр.

Ранее стало известно, что в Москве автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Уточняется, что люди переходили дорогу на пешеходном переходе.

Источник — lenta.ru
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