08.12.2019 | 07:54

Одиннадцать подростков и двое взрослых пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, пишет «Интерфакс».

В 17:15 по московскому времени, как отметили в Госавтоинспекции, на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. все они двигались организованной группой в театр.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на городские власти, в результате аварии скончалась учительница, которая вела детей в театр.

Ранее стало известно, что в Москве автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Уточняется, что люди переходили дорогу на пешеходном переходе.