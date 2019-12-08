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В стране и мире | Родился первый в мире гибрид свиньи и обезьяны

08.12.2019|13:34
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В Китае родились первые в мире гибриды свиней и обезьян, сообщает издание Metro.

Для создания химеры на четвертый день после зачатия четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. В сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов.

По информации издания, всего родилось десять таких особей, восемь из которых погибли в первую неделю жизни в лаборатории.

Летом этого года в Японии получили одобрение эксперименты по созданию гибридных эмбрионов человека и животных. В рамках исследования планируется вводить стволовые клетки человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, чья собственная поджелудочная железа не развивается.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.12.2019 14:24|

Кого со свиньёй не скрести,получится свинья. Свинья рулит.

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