Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 дек 2019|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02

В стране и мире | Российскому ветерану выдали часть пенсии печеньем

07.12.2019|14:18
Печать

В Уфе ветерану труда вместо части пенсии выдали пачку печенья. Об этом сообщает портал UFA1.

Сотрудница местной почты вручила ветерану, получающему пенсию на дому, округленную до 13 тысяч 100 рублей сумму, а вместо остатка — кондитерское изделие. По ее словам, «им так велели суммы до 100 рублей выдавать».

Таким образом, печенье обошлось пенсионеру в 27 рублей 40 копеек — именно такая сумма не была выплачена деньгами.

Дочь ветерана, рассказавшая об этой истории, добавила, что почтальон быстро ушла, «пока пенсионер в себя приходил».

В региональном филиале «Почты России» заверили, что данная информация «не может быть правдой», но пообещали провести проверку.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!