07.12.2019 | 14:21

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке. Об этом они рассказали изданию Focus.de.

По словам специалистов, стоит избегать простых и рафинированных сахаров, которые содержатся в выпечке, шоколаде и мармеладе. Также рекомендуется реже употреблять колбасные изделия (не больше раза в неделю), а маргарин и майонез полностью исключить.

Помимо этого, в материале приводится список продуктов, которые, наоборот, помогают сохранить слизистую кишечника и избежать ее разрушения. Среди них бананы, рыба, фруктовые каши, отварной картофель, а также шпинат и морковь.

Опрошенные ученые пояснили, что из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть различные заболевания: хроническое воспаление кишечника, рак прямой кишки и цирроз печени.

В сентябре сообщалось, что ученые исследовали рацион долгожителей разных стран, после чего выявили закономерность между продолжительностью жизни и употреблением полезных продуктов. Оказалось, что на долголетие влияли продукты, содержащие антиоксиданты.