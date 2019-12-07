07.12.2019 | 14:56

Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили антирейтинг худших фильмов 2019 года. В перечень попали 10 кинолент.

Худшим фильмом в топ-5 картин по версии Дебружа стал «Дамбо» Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях. Лента является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Второе место заняла картина «Стекло» М. Найта Шьямалана. На третьей строчке — «Лакиша» Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли «Море соблазна» Стивена Найта и Yesterday Дэнни Бойла.

Список худших фильмов по версии Глибермана возглавила картина «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном. Картина стала спин-оффом франшизы «Люди в черном» и четвертым фильмом серии. Второе место заняла мелодрама «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк, третье — «последние полчаса "Однажды в… Голливуде"». Критику не понравилось, как режиссер фильма Квентин Тарантино переписал историю преступлений Чарльза Мэнсона. В топ-5 также попали «Рокетмен» и «Проклятие Аннабель 3».