07.12.2019 | 14:23

В английском городе Престон (графство Ланкашир) собака помогла шестилетнему ребенку вызвать скорую помощь, когда ее хозяйка упала с лестницы. Об этом сообщает издание The Sun.

36-летняя Мия Эллери (Mia Ellery) упала с лестницы у себя дома и не сумела самостоятельно встать. Она не могла шевелиться и даже не чувствовала рук. Позвала на помощь, но ее шестилетняя дочь Хонор (Honour) смотрела мультфильм в наушниках и не слышала ее криков.

Тогда Мия дала команду своему псу по кличке Бентли привести дочь. Лабрадор побежал в гостиную и буквально стащил с девочки наушники, а затем тянул ее за пижаму до тех пор, пока она не вышла из комнаты.

Затем собака нашла телефон хозяйки, и девочка вызвала врачей. Собака не отходила от Мии до самого прибытия медиков. Женщину госпитализировали с ушибами спины и позвоночника.

Мия поблагодарила лабрадора и призналась, что давно научила пса приносить пиво из холодильника, пульт от телевизора и мобильный телефон, так как не любила вставать с дивана.

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