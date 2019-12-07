07.12.2019 | 14:12

ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

По его словам, изменится время сдачи экзамена, количество вопросов в комплекте и сама процедура оценки.

Ранее, в декабре, ГИБДД анонсировала и другие планы по изменению процесса сдачи экзамена на водительские права. Так, 3 декабря в ведомстве сообщили о намерении исключить из экзамена этап на закрытой площадке, объяснив это желанием сэкономить время сотрудников Госавтоинспекции. 5 декабря в ГИБДД также сообщили, что в будущем на практической части экзамена, возможно, откажутся от балльной системы. Тогда же в ведомстве раскрыли планы по увеличению количества вопросов в теоретической части.