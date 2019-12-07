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В стране и мире | Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

07.12.2019|14:10
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Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии. Об этом она рассказала в интервью изданию «Спорт день за днем».

По словам депутата, такие высказывания она слышала от работников сферы образования, здравоохранения и культуры. Журова отметила, что такие люди «готовы работать, пока способны приносить пользу обществу». «У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: "Меняйте закон, делайте (поднимайте пенсионный возраст. — Прим. «Ленты.ру») до 70 лет"», — поделилась депутат.

Журова добавила, что в ряде профессий возраст 65 лет не может считаться ограничением. При этом она подчеркнула, что сказанное не относится к «тяжелым профессиям», например, к тем, кто работает на вредных производствах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам признал, что повышение пенсионного возраста было пусть и тяжелым, но необходимым решением. Он подчеркнул, что в перспективе реформа даст возможность улучшить условия жизни людей и не позволит финансовой системе государства «задыхаться».

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.12.2019 14:32|

penzainform.ru писал(a):

реформа даст возможность улучшить условия жизни людей и не позволит финансовой системе государства «задыхаться».
да... сирию и крым наш надо кормить

Гость|07.12.2019 14:58|

Едрисня?

Гость|07.12.2019 15:00|

А вот как раз эти работника ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ имеют право на льготный выход на пенсию отработав 25 лет по профессии.Уберите у них эту льготу,дайте им возможность работать (по их мольбам,как говорит ЖУРОВА).до70 лет,а людям занятых на тяжелых работах,дайте возможность выйти на пенсию в 55-60 лет.

Гость|07.12.2019 15:03|

Гость писал(a):

,а людям занятых на тяжелых работах,дайте возможность выйти на пенсию в 55-60
Они так и выходят, и даже раньше.

Гость|07.12.2019 15:04|

Гость писал(a):

работника ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ имеют право на льготный выход на пенсию отработав 25 лет по профессии.
Но пенсия будет очень маненькая.

Гость|07.12.2019 15:05|

Гость писал(a):

да... сирию и крым наш надо кормить
Вы дурачек?

Гость|07.12.2019 15:06|

Гость писал(a):

Уберите у них эту льготу,дайте им возможность работать (по их мольбам,как говорит ЖУРОВА).до70 лет
+100500

Гость|07.12.2019 15:07|

А почему Журова сидит в думе а не занимается спортом.Может еще мировой рекорд покажет.

Гость|07.12.2019 15:07|

Гость писал(a):

Вы дурачек?
Я голосовал за Путина, за Единую Россию.

Гость|07.12.2019 15:11|

народ подготавливают что пенсию будут платить с 70 лет...

Гость|07.12.2019 15:11|

Гость писал(a):

Я голосовал за Путина, за Единую Россию.
Дурачек ещё и лгунишка? Да у тебя бы ума не хватило за ЕР стать.

Гость|07.12.2019 15:12|

Гость писал(a):

народ подготавливают что пенсию будут платить с 70 лет...
Вот зачем врёшь? До Германии нам ещё далеко конечно. Но не в 70 а с 90 лет будет.

Гость|07.12.2019 15:12|

Гость писал(a):

Дурачек ещё и лгунишка? Да у тебя бы ума не хватило за ЕР стать.
ЕР с ним на одном гектаре бы не села.

Гость|07.12.2019 15:18|

Гость писал(a):

Дурачек ещё и лгунишка? Да у тебя бы ума не хватило за ЕР стать.

ЕР с ним на одном гектаре бы не села.

В слове "стать" опечатка? Надо было "срать"? Это единственное, что у ЕР хорошо выходит за исключением вранья и воровства.

Гость|07.12.2019 15:19|

"Журова отметила, что такие люди «готовы работать, пока способны приносить пользу обществу»." - неужели депутаты и вправду в это верят??? Они что, живут в другой реальности??? Люди, которые хотят работать на пенсии - получают нищенскую пенсию и не представляют как на нее прожить! заплатить за ЖКХ, купить лекарства и живи на 3000, ни в чем себе не отказывая!

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Имя: Гость
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