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В стране и мире | Арестован получивший взятку в виде Mercedes российский чиновник

07.12.2019|15:01
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Бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова арестовали на два месяца по делу о взятке автомобилем Mercedes, передает РИА Новости. Такое решение принял Бабушкинский суд Москвы.

Чиновник останется под стражей до 2 февраля.

Валов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК России). По данным Следственного комитета, в 2017 году он получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes стоимостью более шести миллионов рублей. В ведомстве добавили, что половину этой суммы и страховые премии (241 тысячу рублей) выплатила подчиненная Валова за его покровительство и попустительство на работе.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски по нескольким адресам проживания обвиняемого. СК также опубликовал видео с двумя особняками Валова. На кадрах запечатлены подмосковный кирпичный дом с бассейном и деревянный коттедж в Пензе.

Валов был избран главой Щелковского района в мае 2017 года на пятилетний срок, до этого он занимал должность руководителя администрации.

Источник — lenta.ru
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