06.12.2019 | 17:24

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщают «Известия».

Как пояснил изданию заместитель руководителя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, сейчас систему оплаты труда в каждом учреждении системы образования устанавливает его учредитель. В школах это обычно муниципалитет. При этом вопрос зарплаты фактически находится в ведении региональных властей.

«Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов», — заявил сенатор.

Совет Федерации планирует обратиться в кабинет министров с просьбой проработать данный вопрос в рамках национального проекта «Образование». Предполагается, что реализация этого предложения займет около года.

Также сообщается, что представители педагогического сообщества поддержали это предложение, отметив, что заработная плата учителей должна быть вдвое выше МРОТ или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

В ноябре Росстат опубликовал данные о разнице оплаты труда учителей в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. В пятерку лидеров также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).