Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|18:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.88  |  $  64.02

В стране и мире | Россиянка обиделась на отказ везти ее в больницу и пригрозила взорвать дом

06.12.2019|17:06
Печать

Пьяная жительница Череповца позвонила в скорую помощь, но та отказалась везти ее в наркологическое отделение. Женщина обиделась на это, позвонила по номеру 112 и сообщила, что взорвет свою квартиру. Об этом сообщается на странице пресс-службы судов Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в мае 2019 года. Вера Жандармова пила уже несколько дней подряд до того, как сделала звонок. На вызов приехали сотрудники разных служб города, которым в результате был причинен материальный ущерб, в том числе и из-за перекрытия газа в доме.

Суд вынес Жандармовой приговор за ложное сообщение об угрозе взрыва. Женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с запретом менять место жительства и выезжать за пределы муниципалитета. Нарушительница свою вину признала.

Ранее стало известно о петербуржце, который лишился нескольких пальцев на руке. Мужчина принес от соседки металлический карманный фонарик, решил его разобрать, однако тот взорвался.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!