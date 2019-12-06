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В стране и мире | Российских пилотов пытались ослепить лазером при посадке самолета

06.12.2019|16:19
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В Иркутске неизвестные пытались помешать пилотам, приступившим к посадке пассажирского самолета. Об этом в пятницу, 6 декабря, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (00:00 мск) на борту Airbus A320, прилетевшего из Новосибирска. В ходе приземления по кабине пилотов прошелся мощный лазерный луч, которым, вероятно, пытались ослепить членов экипажа. Командир воздушного судна доложил о ситуации диспетчерам.

В пресс-службе иркутского аэропорта подтвердили информацию о случившемся и уточнили, что лазер не попал в глаза летчиков и посадка прошла в штатном режиме. В результате произошедшего никто не пострадал.

Отмечается, что правоохранительные органы уже приступили к поиску виновников инцидента.

В ноябре 2016 года пилотов пассажирского самолета ослепили при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер совершал рейс из Лондона. Экипаж передал сигнал о луче зеленого света наземных службам. Он был зафиксирован со стороны подмосковного города Мытищи.

Источник — lenta.ru
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