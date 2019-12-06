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В стране и мире | Названы любимые породы собак россиян

06.12.2019|16:15
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Любимой породой собак среди россиян оказался немецкий шпиц. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию.

Второе место в рейтинге самых популярных собак заняла порода сибирский хаски, а замкнул тройку лидеров йоркширский терьер. Кинологи пояснили, что в последнее время горожане предпочитают заводить миниатюрных животных, поскольку о них легче заботиться и содержать в квартирных условиях.

Также в десятку излюбленных россиянами пород попали акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

В августе были названы самые популярные у россиян породы кошек. Чаще всего заводят беспородных питомцев, на втором месте британские кошки, а на третьем — шотландские.

Источник — lenta.ru
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