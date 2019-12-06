06.12.2019 | 16:09

За последние несколько лет мошенники, занимающиеся кражей средств с банковских счетов россиян, практически полностью перешли на телефонные звонки под видом сотрудников банка, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили в Сбербанке, в 2017 году на такие звонки пожаловались 160 тысяч раз, а в 2019-м количество жалоб возросло до почти 2,5 миллиона. При этом далеко не каждый звонок заканчивался жалобой.

Управляющий директор — начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заметил, что социальная инженерия намного опередила традиционные схемы кибермошенничества, такие как внедрение вредоносного ПО или скимминг (использование устройства, позволяющего считать данные карты и скопировать ее).

Технология звонков также развивается. Если в 2017 году мошенники пытались узнать данные, чтобы самостоятельно провести операцию, то сейчас они пытаются использовать клиента непосредственно для перевода денег.

Также с 2018 года киберпреступники начали активно использовать замену номера, чтобы жертва видела при звонке знакомые цифры. А новшеством 2019 года стали профессиональные консультанты, которые изучают способы противодействия банков такому мошенничеству и помогают оперативно менять схемы.

Эксперты полагают, что переход преступников на такие методы связан как с ликвидацией технических уязвимостей систем, так и дешевизной способа. Если для взлома нужны специалисты высокого уровня, то для звонков достаточно умения разговаривать с жертвой.

Ранее стало известно о новом способе отъема денег у клиента банка. Он заключается в том, что мошенник «забывает» банковскую карту в банкомате, а потом заявляет, что вынувший ее клиент банка снял средства.