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В стране и мире | Министра энергетики России призвали наказать

06.12.2019|17:17
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала наказать министра энергетики Александра Новака за задержку реализации закона об умных счетчиках, сообщает ТАСС.

По мнению спикера, Новак или его заместители должны понести административное наказание. «Он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина. Ну что это за безобразие, что это за безответственность! Накажите показательно одного, чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность», — возмутилась Матвиенко.

Она считает, что правительство в итоге будет вынуждено перенести сроки вступления закона. На заявление о том, что он вступит в силу 1 июля 2020 года и все подзаконные акты к этому времени будут готовы, Матвиенко возразила и посоветовала поглубже погрузиться в тему.

Вопрос об интеллектуальных счетчиках Минэнерго начало прорабатывать в декабре 2018 года. Умные счетчики предназначены для удаленной передачи показаний приборов, их хранения и дистанционного управления электроэнергией. На подобных счетчиках отсутствует дисплей, а в их работу невозможно вмешаться.

Источник — lenta.ru
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