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В стране и мире | Алкоголь оказался спасителем человечества

06.12.2019|16:04
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Ученые Университета Эксетера в Великобритании пришли к выводу, что способность усваивать алкоголь спасла предков человека от вымирания. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению исследователей, около 10 миллионов лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу и ресурсы, и некоторые группы ели незрелые плоды, которые были способны переварить. Это давало им преимущество перед остальными обезьянами. В то же время перезрелые плоды не могли усваиваться в организме обезьян и вызывали сильное отравление из-за наличия этилового спирта. Однако в какой-то момент появляется адаптация, которая дала предкам человека возможность есть такие фрукты.

Разделение линий шимпанзе и человека произошло примерно 5,5 миллиона лет назад. Это объясняет, почему некоторые виды современных обезьян также способны перерабатывать алкоголь в своем организме.

В то же время концентрация спирта в ферментированных растительных тканях составляет 1-4 процента, что намного ниже, чем во многих современных алкогольных напитках.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.12.2019 16:34|

я всегда в это верил

Гость|06.12.2019 16:37|

В России трезвому прожить трудно.

Гость|06.12.2019 16:54|

Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб - это только солома, которая гниет в наших желудках.(С)))

Гость|06.12.2019 16:55|

я так и думал всегда

Имя: Гость
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