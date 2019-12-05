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В стране и мире | В США констатировали агонию России как космической державы

05.12.2019|14:44
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Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.

«Слишком долгая зависимость от России для американцев и других людей, отправляющихся в космос, наконец-то закончится», - говорится в публикации.

Там отмечается, что недавние аварии, связанные с российской космической техникой, демонстрируют «растущую проблему контроля качества в российской космической программе». В публикации говорится, что в настоящее время НАСА платит Роскосмосу за одно место для астронавта на космическом корабле «Союз МС» около 85 миллионов долларов, а у России, чей бюджет зависит от экспорта нефти и газа, нет денег на финансирование собственной космонавтики.

Согласно отчету Управления главного инспектора, опубликованному в ноябре, одно место на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX в среднем стоит 55 миллионов долларов, а на Starliner от Boeing - 90 миллионов.

В том же месяце вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и Роскосмоса завершается в 2020 году.

Источник — lenta.ru
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