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В стране и мире | В Госдуме решили отказаться от избыточного возрастного ценза на книги и фильмы

05.12.2019|17:04
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Госдума единогласно в первом чтении поддержала законопроект депутата Елены Ямпольской об «отмене избыточной возрастной маркировки» произведений искусства. Об этом парламентарий сообщила в Facebook в четверг, 5 декабря.

В посте Ямпольская отметила, что законопроектом «предусмотрено право тех, кто создает и распространяет произведения литературы и искусства, ставить на них понятную и педагогам, и родителям рекомендательную маркировку: "для семейного чтения/просмотра/посещения", "для детей младшего/среднего/старшего школьного возраста"».

«Строгой регламентацией произведений литературы и искусства можно лишь отучить детей смотреть кино на большом экране и держать в руках бумажную книгу. Ни от чего иного их уберечь невозможно», — подчеркнула она.

Депутат обратила внимание на возрастные маркировки «16+» на Библии и Коране, а также романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова и фильма «Республика ШКИД» — они оказались разрешены только для совершеннолетних.

Ямпольская объяснила, что главным изменением, которое депутаты планируют внести в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», станет то, чтобы необходимость стандартной возрастной маркировки не затрагивала распространение произведений искусства культурными учреждениями за исключением всего, что относится к категории «18+».

Источник — lenta.ru
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