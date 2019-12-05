05.12.2019 | 12:52

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предлагает повысить норматив стоимости квадратного метра жилых помещений в стране на 1,95 процента. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года в размере 46,013 тысячи рублей», - говорится в документе. Во втором полугодии текущего года этот показатель, используемый для расчета социальных выплат, составлял 45,133 тысячи рублей, в первом полугодии - 43,374 тысячи рублей.

Кроме того, проектом приказа устанавливается средняя рыночная стоимость жилья по субъектам Российской Федерации. Для Москвы это чуть более 105 тысяч рублей за «квадрат», для Московской области - 62,72 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 76,43 тысячи. Самый маленький показатель - у Брянской области (30,4 тысячи рублей за квадратный метр).

В октябре сообщалось, что уверенное подорожание жилой недвижимости, наблюдавшееся в России в первой половине 2019 года, к осени сменилось стагнацией. В 42 городах страны цены на «первичку» в третьем квартале упали.