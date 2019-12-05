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В стране и мире | Петербурженка устроила ДТП с 13 автомобилями во время тест-драйва

05.12.2019|12:48
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В Санкт-Петербурге произошла авария с 13 автомобилями, пострадали два человека - они получили травмы средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области, передает РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла около 09:50 на Выборгском шоссе у дома 6. Водитель на Audi 7, двигаясь во втором ряду, столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. После удара Audi наехал на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 автомобилей.

Водитель и пассажир Audi получили травмы средней тяжести. Ведется проверка. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, за рулем Audi была девушка, которая проводила тест-драйв автомобиля.

Ранее в Оренбургской области грузовик столкнулся с легковушкой и протаранил еще одну. Авария произошла на автомобильной дороге Оренбург - Орск в шести километрах от поселка Сара Кувандыкского района. Водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную. Там он столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения грузовик на встречной полосе врезался в Toyota. Водитель и пассажиры Nissan погибли на месте, водитель грузовика умер после приезда бригады скорой помощи.

Источник — lenta.ru
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