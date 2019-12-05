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В стране и мире | Медведев заявил об угрозе «беспощадного бунта» в России

05.12.2019|14:35
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Отсутствие законодательного регулирования выражения протестных настроений на улицах может привести к «бунту бессмысленному и беспощадному». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.

«Можно заявить о своем мнении, но это нужно делать по закону», - пояснил он.

В то же время глава правительства признал существование издержек в работе правоохранительной системы. По его словам, необходимо проанализировать ситуацию с несанкционированными акциями протеста, волна которых прошла этим летом в Москве.

Медведев подчеркнул, что политические проблемы невозможно решить в социальных сетях и на площадях.

19 августа президент Владимир Путин, комментируя массовые акции в столице, заявил о праве граждан на мирные протесты. При этом, подчеркнул он, никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений. Глава государства заверил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.

В шествии 27 июля в Москве, по разным оценкам, участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек. Более тысячи было задержано. Акция проходила в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.12.2019 15:00|

penzainform.ru писал(a):

«Можно заявить о своем мнении, но это нужно делать по закону», - пояснил он.
А грабить народ-это тоже по закону?

Имя: Гость
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