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В стране и мире | В российском детском саду елку прикрепили к потолку

04.12.2019|11:43
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В детском саду №241 Омска новогоднюю елку прикрепили к потолку. Фотография висящего верхушкой вниз дерева появилась в сообществе «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

На опубликованном снимке видно, что основание искусственной елки прикреплено скобами к потолку, на ней нет игрушек и гирлянд.

В приемной заведующей учреждения «Тайге.Инфо» сообщили, что это неправда и такой елки в саду нет. При этом, как пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, работники детского сада пояснили, что в актовом зале установлена обычная елка. Прикрепленное к потолку дерево установили таким образом, потому что в группе занимаются совсем маленькие дети.

Ранее мэрия Грозного начала искать непьющих Деда Мороза и Снегурочку, которым запрещается ругаться матом, использовать в ходе представления пожароопасные и колющие предметы, животных или насекомых. Также власти города потребовали, чтобы макияж Снегурочки не выглядел вульгарно, а ее шуба закрывала колени. Уточняется, что новогодние персонажи должны владеть русским и чеченским языками.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.12.2019 12:16|

Посмотрите дети вон и елочка висит. У детей будет первое впечатление от увиденного, что мир перевернулся вверх дном. Просто жесть, находчивости детсадовских работников.

Гость|04.12.2019 12:18|

penzainform.ru писал(a):

Прикрепленное к потолку дерево
При повышении пенсионного возраста тоже говорили: как хорошо поработать еще пять лет.

Имя: Гость
Комментарий:

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