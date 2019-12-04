04.12.2019 | 10:00

В результате стрельбы в Перми ранены два человека, в том числе сотрудник Росгвардии, и убита прохожая, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, около 05:00 патруль вневедомственной охраны, проезжавший по улице Вильямса, был обстрелян неизвестным. Росгвардейцы немедленно вызвали подмогу и стали искать стрелка. Через несколько минут они обнаружили мужчину с охотничьим ружьем в руках, который вновь открыл по ним огонь. В результате один из росгвардейцев получил легкое ранение — дробь в основном попала в бронежилет.

Стрелявший был задержан. Им оказался 50-летний местный житель, находившийся в неадекватном состоянии, скорее всего, из-за наркотиков, поскольку запаха спиртного от него не исходило. Он был доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, правонарушитель успел сделать не менее восьми выстрелов.

Позже при осмотре территории полицейские обнаружили тело неизвестной и легковой автомобиль со следами попаданий дроби, в котором находился раненный водитель. Он госпитализирован.

По данным источника «Ленты.ру», охотничье двуствольное ружье Benelli 828 зарегистрировано на родную сестру стрелявшего, и он выкрал его из квартиры вместе с патронами.

В Росгвардии «Ленте.ру» подтвердили эту информацию.

«На маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми автомобиль группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим, — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. — С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение. По предварительной информации, незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля».

Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники следственных органов. Раненному бойцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет, добавил официальный представитель ведомства.

Официальный представитель управления СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова сообщила «Ленте.ру», что уголовное дело возбуждено по статьям «убийство из хулиганских побуждений», «покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений», и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. «Установлено, что подозреваемый ранее судим, а оружие у него было незаконно», — уточнила Незнамова. СК предоставило видео с места происшествия.