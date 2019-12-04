04.12.2019 | 14:04

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом говорится в заявлении комиссии, передает «Интерфакс».

В заявлении отмечается, что законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.

По мнению РПЦ, закон направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее». В церкви отметили, что законопроект «исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями"», не предполагая для них стандартов доказывания предполагаемой вины.

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» - по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких. Законопроект также создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, их разлучения.

«Наш народ убеждают, что российская семья - это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований», - говорится в заявлении. В РПЦ отметили, что их не удивляет тот факт, что законопроект активно поддерживают ЛГБТ и феминистки, а также другие организации, связанные с «радикальными антисемейными идеологиями».

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Активистка Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юристка Мари Давтян раскритиковали опубликованный Совфедом законопроект.