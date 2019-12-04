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В стране и мире | Под завалами рухнувшего в Белгородской области дома погиб человек

04.12.2019|12:05
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Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался бытовой газ. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном МЧС.

По информации экстренных служб, больше под обломками людей не осталось. Несмотря на то, что спасательная операция завершена, работы по разбору завалов прекращены не будут.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП пострадали шесть человек. Четверых госпитализированы в районную больницу, еще двоих — в ожоговый центр.

Жильцы были эвакуированы, для временного размещения подготовлен пункт временного размещения.

Источник — lenta.ru
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