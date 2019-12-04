04.12.2019 | 14:29

Бывший предприниматель Дмитрий Коростелев, открывший стрельбу на улице в Перми, предположительно, находился в возбужденном состоянии из-за воздействия психотропных веществ. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Он начал стрелять из окна своей квартиры из незарегистрированного охотничьего карабина, а позже, перезарядив оружие, вышел на улицу.

Сообщается, что в 2013 году он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Пермскому краю по подозрению в приобретении наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере. В 2014 году его приговорили к 2,5 года колонии. В 2015-м он был условно-досрочно освобожден, вернулся в Пермь, где зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Он занимался розничной торговлей одеждой и продуктами, но в ноябре текущего года прекратил предпринимательскую деятельность.

Утром 4 декабря Коростелев открыл стрельбу в Перми, в результате чего погибла женщина, а два человека, в числе которых сотрудник патруля Росгвардии, получили ранения. Стрелка задержали. По предварительным данным, он успел сделать не менее восьми выстрелов.