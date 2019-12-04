04.12.2019 | 16:51

Взрыв газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел из-за повреждения газового оборудования. Такой версии придерживаются в Следственном комитете. Об этом сообщил начальник регионального следственного управления СК Станислав Захаров, передает ТАСС.

«Официальная версия случившегося — взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования», — сказал он, добавив, что окончательная версия будет обнародована после по итогам всех экспертиз.

Само здание не подлежит восстановлению и будет снесено. 34 жильцам дома выплачено по 30 тысяч рублей материальной помощи, предоставлено помещение для временного проживания и оказывается поддержка при восстановлении документов, уточняет «Интерфакс».

Взрыв в квартире на первом этаже дома произошел вечером во вторник, 3 декабря. В результате обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа.

Пострадали шесть человек, четверо из них в реанимации. Тело еще одного местного жителя 1983 года рождения найдено под завалами. Возбуждено уголовное дело.